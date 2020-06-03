4 ay sonra ilk MGK! Akdeniz ve Suriye'de kararlı adımlara devam

Milli Güvenlik Kurulu, 4 aylık aradan sonra Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre ve maskeli gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Toplantının ardından 5 maddelik açıklama yapıldı.

KARARLILIK VURGUSU



Açıklamanın ilk maddesinde “Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul’a bilgi sunulmuş, ülkemiz ve bölgemizde teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir” denildi.

TAVİZ VERİLMEYECEK



İkinci maddede, Suriye’deki gelişmelere değinilerek “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, onurlu ve güvenli olarak geri dönmesi doğrultusunda Türkiye’nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş, uluslararası toplum bu yöndeki çabalarımıza destek olmaya çağrılmıştır” ifadelerine yer verildi. Kurul, toplantıda Doğu Akdeniz’deki durumu da masaya yatırırken, açıklamada “Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz’de meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş, ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir” denildi.

Meşru Libya hükümetine verilen desteğin süreceğinin vurgulandığı açıklamada “Uluslararası toplum, Libya halkının iradesini gasp eden ve meşru Libya hükümetini hedef alan karanlık oluşumlara karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

KORONAVİRÜS İÇİN ÖZEL BAŞLIK



Koronavirüs ile mücadele süreci Milli Güvenlik Kurulu’nda özel olarak ele alındı. Savunma sanayiinin korona ile mücadele kapsamında solunum cihazı, maske, ilaç ve dezenfektan üretimine ilişkin atmış olduğu adımlar ve elde edilen başarı değerlendirildi.

MGK sonrası yapılan açıklamanın son maddesinde koronavirüs salgınına yer verildi. Açıklamada “Küresel düzeyde etkili olan salgınla amansız mücadelemizde ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi, kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere her alanda gösterdiği başarının altı çizilmiştir” ifadelerine yer verildi.