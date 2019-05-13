23 Haziran'da üç koldan kampanya

Osman Nuri CERİT

AK Parti’nin İstanbul kampanyası üç Genel Başkan Yardımcısı’nın koordinasyonunda başlatıldı. Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Ali İhsan Yavuz ve Hamza Dağ, İstanbul’a kamp kurdular. Kampanya sürecinin genelinden sorumlu olan Ünal, 23 Haziran’a kadar devam edecek medya, sosyal medya, tanıtım filmlerine ilişkin çalışmaları yürütecek. Ali İhsan Yavuz ise Seçim Koordinasyon Merkezi’nin başında olacak. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, 23 Haziran’a kadar olan süreçte İstanbul genelinde yapılacak kamuoyu ve eğilim yoklaması çalışmalarını yürütecek. CHP’nin oluşturmaya çalıştığı “mağduriyet” algısı, YSK’nın belirlediği usulsüzlüklerle çürütülecek. 31 Mart'ın asıl mağdurunun Binali Yıldırım olduğu anlatılacak. Sandığa gitmeyen seçmenin oy kullanması sağlanacak. Projeler anlatılacak. Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılacağı bir miting de planlanıyor.