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  3. 23 Haziran'da seçim güvenliği emin ellerde

23 Haziran'da seçim güvenliği emin ellerde

23 Haziran'da seçim güvenliği emin ellerde

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, seçim güvenliğiyle ilgili yapılan çalışmaları anlattı.  

Miray ÇİMEN  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi bilişim ağına yönelik olası siber saldırılar ve yaşanabilecek aksaklıklara karşı gerekli tedbirleri aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Bakanlık olarak daha önceki seçim süreçlerinde olduğu gibi vatandaşlarımızın güven içerisinde oylarını kullanabilmeleri ve kritik altyapılarımızın bu süreçte sorunsuz bir şekilde hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaları ilgili kamu kurumları ve operatörler ile koordineli olarak yürütüyoruz” dedi. 

EKİPLER 7/24 İŞBAŞINDA 

Turhan, “Siber güvenlikle ilgili birimlerini uyarıyoruz, tedbirleri yazılı olarak deklare ediyoruz. Seçim günü kurulacak kriz merkezinde siber saldırılara karşı tüm haberleşme altyapısını takip ederek ilgili paydaşlarımızla işbirliği içinde seçim sürecini güvenli bir biçimde geçirmeyi hedefliyoruz. Ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında” ifadelerini kullandı. 

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