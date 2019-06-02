AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bayramı memleketlerinde geçireceklerin 23 Haziran’da İstanbul’da olmalarını isterken, “23 Haziran’da İstanbul bayramı var” dedi. Yıldırım, Kadir Gecesi dolayısıyla Esenler Dörtyol Meydan’da düzenlenen “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” programında vatandaşları gecesini tebrik etti.

SANDIK BAŞINDA OLUN

Birçok vatandaşın bayramı memleketinde geçireceklerine dikkati çeken Yıldırım, “Yolların kralı olmaz, kuralı olur” diyerek, herkesi trafik kurallarına uymaya davet etti. Bayramı memleketlerinde geçireceklerin 23 Haziran’da İstanbul’da olmalarını isteyen Binali Yıldırım, “Bayramdan sonra ama mutlaka İstanbul’a geri dönüyoruz değil mi? Çünkü 23 Haziran’da İstanbul bayramı var” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE KUTLAYALIM

Katılımcılara “İstanbul bayramını birlikte kutlayalım mı", “Yeni bir destan yazalım mı” diye soran Binali Yıldırım, “Evet” yanıtı aldı. Gelecek günlerde İstanbul’a ilişkin projeleri ve müjdeleri duyuracaklarını anlatan Yıldırım, “Amacımız evimiz, işimiz, ortak geleceğimiz gençlerimizin, kadınlarımızın ortak geleceği İstanbul için daha çok çalışacağız, daha güzel hizmetleri hep birlikte başaracağız” dedi.