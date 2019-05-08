2 partinin daha 23 Haziran kararı belli oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçiminde adı var, o da sayın Mustafa İlker Yücel'dir" dedi. Perinçek, “Son belediye başkanlığı seçimlerinde Vatan Partisi adayıydı. Mustafa İlker Yücel'le Vatan Partisi çözümü, umudu, aydınlığa çıkışı temsil eden parti, Türk milletinden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı iktidarını, yetkisini, sorumluluğu talep etmektedir" dedi.

BBP LİDERİ DESTİCİ: YSK KARARIN SAYGI DUYULMALI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul seçimiyle ilgili "Milletin kararının bir kez daha sandıkta tecellisini göreceğiz. Önemli olan bu süreçte birlikteliğimizi korumaktır." dedi.



İstanbul seçimi için YSK'nin iptal kararı verdiğini hatırlatan Destici, "İtiraz süreci boyunca biz, 'Gerek seçimlerin iptali doğrultusunda olsun gerekse yapılan itirazların reddi konusunda olsun YSK'nin vereceği karara saygı duyulmalı ve karar siyasi bir olgunluk ve demokratik bir tavırla karşılanmalı' demiştik. Biz hukukçu değil siyasetçiyiz. Hukuki tartışmalar hukukçular tarafından yapılmalı. İkinci olarak beğensek de beğenmesek de uymak zorunda olduğumuz bir YSK kararı var." ifadelerini kullandı.

DURUŞUMUZ DEĞİŞMEDİ



BBP olarak duruşlarının değişmediğini belirten Destici, "Biz, BBP olarak 15 Temmuz'da nerede durmuşsak, 16 Nisan'da, 24 Haziran'da, 31 Mart'ta nerede durmuşsak bizim durduğumuz yer aynı. Duruşumuzu bir başkasının pozisyonuna göre değerlendirmiyoruz, bizim ilkelerimiz var. PKK'nın uzantıları, siyasi bölücüler neredeyse, BBP onun tam karşısındadır." dedi.