16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor?

16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seyahat yasağı kaldırılan 9 ili ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı tarihlerini açıklamasının ardından kafalarda soru işaretleri oluştu. 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor? sorusunun yanıtı haberimizde…

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsü salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında 9 ilimizin daha seyahat yasağının kaldırıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan aynı zamanda 16-19 Mayıs tarihleri arasında toplamda 4 gün olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulamasının da gerçekleştirileceğini kamuoyuna duyurdu. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller ise merak konusu oldu.

Sokağa çıkma yasağı seyahat yasağının devam ettiği Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak.

MARKETLER HANGİ GÜN AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma yasağı tarihlerini ve detaylarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin dün tamamında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belli saatlerde sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini görmekten memnuniyet duyduk. Çarşamba günü aynı saatlerde 0-15 yaş grubu çocuklarımız, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan faydalanacaktır. Bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz." dedi.