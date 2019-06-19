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  3. '15 Temmuz'da nerede olduğu kayıtlarda var'

'15 Temmuz'da nerede olduğu kayıtlarda var'

'15 Temmuz'da nerede olduğu kayıtlarda var'

Erdoğan, CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için “15 Temmuz’da nerede olduğu tweetlerde belli. FETÖ ile beraber. Ama bunlarda yalan çok” dedi.

“Nasıl 15 Temmuz’da başaramadıysalar bundan sonra da başaramayacaklar” diyen Başkan Erdoğan, İmamoğlu’nun 15 Temmuz kalkışmasında attığı tweetleri hatırlatarak şunları söyledi: “O tweetlerde de nerede olduğu belli. Nerede? FETÖ ile beraber. Ama bunlarda biliyorsunuz yalan çok. Ne diyorlar? “Benim onlarla alakam yok” Yahu hepsi kayıtlarda var. İşte Ordu Valimize ‘it’ diyor. Ondan sonra ‘it demedim, basit dedim’ diyor. Dürüst ol dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır. Başındaki adam gibi yalan değil. Biz İstanbul’umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz. Öyleyse bu hafta kapı kapı dolaşacağız. Telefonlarımız susmayacak.” 

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