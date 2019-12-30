15 başlıkta kongre kılavuzu

Osman Nuri CERİT

15 başlık altında hazırlanan kılavuzda kurumsal kimlik ön planda tutularak yapılacak kampanya çalışmaları hakkında parti teşkilatlarına bilgiler veriliyor. Teşkilata iletilen başlıklardan bazıları şöyle:

TAKIM RUHUNU SAĞLAYIN: İl, ilçe ve belde kongrelerinde milletle doğru iletişim kurun. AK Parti kadrolarının bir “takım ruhu” ile hareket ettiğini gösterin ve yapılan tüm işler ve icraatlarla ilgili olumlu bir algılama oluşmasını sağlayın.

TEKNOLOJİDEN FAYDALANIN: Teknolojinin bütün imkânlarından yararlanın. İş yapabilir ve kabiliyetli kadrolar olduğunuzu göstermek amacıyla iletişim cihazlarını kongrelerde hazır halde bulundurun.

BELİRLENMİŞ MÜZİKLERİ KULLANIN: Teşkilatlarda, il, ilçe ve belde kongrelerinde AK Parti’nin belirlemiş olduğu müzikleri kullanın.

MESAJLAR TEK AĞZINDAN ÇIKSIN: Farklı anlamlara yol açabilecek düşüncelerin dile getirilmemesi açısından, verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına dikkat edin.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ OLMASIN: Okul, hastane, ibadethane gibi yerlerin çevresinde müzik çalınmamasına ve anons yapılmamasına dikkat edin.

KANAAT ÖNDERLERİYLE İLETİŞİM: Kongreler sırasında bölgelerden kanaat önderleriyle sürekli iletişim halinde olun.

POLEMİĞE GİRMEYİN: Sosyal ve dijital medya mecralarında polemiğe girmeyin, sorulan soruları cevapsız bırakmayın.

BİRLİK MESAJI VERİN: Yeni başkan ve eski başkanlar olarak, birlikte sahneye çıkın.

ÜRÜNLERE DİKKAT EDİN: Partinin kullanacağı promosyonlar yasal çerçeveler içerisinde kullanılmalı. Seçmen profilini dikkate alarak cinsiyet ve yaş gruplarına göre sınıflandırın.