'120+1'de harekat devam eder'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’de yabancı medya kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili ABD’yle varılan anlaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin harekâta mecbur kaldığını, terör örgütü YPG/PKK ile ilgili uyarılar dinlenmiş olsaydı böyle bir sorunla uğraşmaya gerek kalmayacağını söyledi. Türkiye’nin sivil kayıp olmaması için dünyada örneğine az rastlanacak titizlikte bir harekât yürüttüğünün altını çizen Erdoğan, “Başarı görülünce tepkiler akıl ve mantık sınırlarını aştı” dedi.

120+1’DE HAREKÂT BAŞLAR

Erdoğan ABD’yle varılan mutabakatla ilgili, “120 saatlik sürenin bitimine kadar teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak, kurdukları tahkimatlar ve mevziler de imha edilecek, kendileri de 30 kilometrelik alanın dışına çıkartılacak. Bu arada TSK bölgeden ayrılamayacak. Verilen sözler yerine getirilmemiş olursa salı günü, 120. saatin sona erdiği dakika harekâtımız kaldığı yerden çok güçlü bir şekilde devam edecektir” dedi.

ASKER ARAZİYİ TERK ETMEDİ

Toplantının soru-cevap bölümünde Erdoğan, “Görüşmemiz Ayn-El Arab’dan Irak sınıra kadar olan bölüm. Yani 440 kilometre, derinlik olarak da 32 kilometrelik bir bölge. Burada bildiğiniz gibi, örneğin Kamışlı’da, Rusya ve bunun yanında da rejimin askerleri de var. Biz onların da bu terör örgütlerinden rahatsız olduklarını biliyoruz. Buralar müşterek çalışmayla -ki salı günü Sayın Putin ile yapacağımız görüşmede de ayrıca bunları konuşacağız- çok kısa bir zamanda da bu terör örgütlerinden buralar temizlenecektir. Bizim askerimiz ve Suriye Milli Ordusu araziyi terk etmiyor” dedi.

SAYGISIZ MEKTUBA GEREKEN YAPILACAK

Görüşmenin olduğu gün ABD Başkanı Trump’ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubunun medyada yer aldığını söyleyen Erdoğan, “Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi, saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti, saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

GÜVENLİ BÖLGEYE 12 GÖZLEM NOKTASI

12 gözlem noktası kurulacağını belirten Erdoğan, “Rejim kuzeyde hata yaparsa bedelini öder” dedi.

Başkan Erdoğan, toplantının soru cevap bölümünde de Suriye sınırındaki güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurulacağını söyledi. Gözlem noktalarını harita üzerinde göstererek anlatan Erdoğan, “Güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz. Şu anda Tel Abyad ile Rasulayn arası temizlenmiş durumda. Bu bitmiş değil, süreç devam ediyor. Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım. Terör örgütü çıktıktan sonra bizim yine burada ABD’nin güçleriyle birlikte yapacağımız çok şeyler olduğuna inanıyorum” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Fırat’ın batısında da Rusya’nın başı çekmesi gerekir ki bölgenin tamamında huzuru sağlayalım. Trump’ın olumlu yaklaşımına çevresinin olumlu cevap vermesi işimizi kolaylaştıracaktır.

ESAD REJİMİNE UYARI

“Rejim güçleriyle çatışma bekliyor musunuz” şeklindeki bir soru üzerine Erdoğan, Böyle bir yanlışın içerisine girerse, onlar da cevabını alır. Bunu bilmeleri lazım” diye konuştu.

BIRAKILAN 195 DEAŞ’LIYI YAKALADIK

Başkan Erdoğan, harekâtın ardından terör örgütü YPG tarafından serbest bırakılan cezaevindeki DEAŞ’lılar ilgili soruyu da yanıtladı. Erdoğan, “PYD’nin 750 DEAŞ’lıyı cezaevlerinden serbest bıraktığı söyleniyor, bunların içinde 195 de yakalanan var. 150 Türk DEAŞ’lıyı biz yargılayacağız. Kalanını onlar (Batılı ülkeler) yargılasın” dedi.

TEK ŞARTÖRGÜTÜN ÇEKİLMESİ

Salı günü Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşeceğine işaret eden Erdoğan, “Bu meselenin Rusya’yı ve rejimi ilgilendiren taraflarını görüşeceğiz. Bunu Sayın Pence ile görüştüm. Bilindiği gibi Münbiç, Ayn el-Arab ve Kamışlı tarafında güvenli bölgemiz Rusya ve rejim güçlerinin faaliyetleriyle çakışıyor. Ayrıca, İdlib’de de zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Amacımız Rusya ile bu konularda makul ve herkes tarafından kabul edilebilir bir uzlaşmaya varmaktır. Bir tek şartımız, rejimin bulunduğu yerlerde PKK/YPG’nin tamamen temizlenmesidir. Maalesef Tel Rıfat’ta bu yapılmamıştır” diye konuştu.

444 KM UZUNLUK 35 KM DERİNLİK

Erdoğan, “Münbiç’ten Irak sınırına kadar olan 444 kilometre uzunluğunda, 30-35 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeye de 1 ila 2 milyon arasında sığınmacının geri dönüşünü planlıyoruz. 140 köy ve otuzar bin nüfuslu 10 ilçe inşa etme planı yaptık” dedi.

Erdoğan, Dolmabahçe’de Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Casim El Sani’yi kabul etti.

GÜVENLİ BÖLGEDE ORTAK ÇALIŞMA

Başkan Erdoğan Twitter’dan ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye dair açıklamada bulundu. Erdoğan “ABD Başkanı Sayın @RealDonaldTrump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım. Başta Suriye’nin kuzeyinde tesis edeceğimiz güvenli bölge çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum” dedi.

TERÖRİZMİ YENİN

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Başkan Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump ayrıca Erdoğan’ın “Terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak” Twitter mesajından alıntı yaparak, “Terörizmi yenin” dedi. Trump, “Küçük çaplı keskin nişancı ve havan atışları bertaraf edildi” bilgisini de verdi.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME KARARI ALDIK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gelecek haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye karar verdiklerini söyledi. Macron, Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye konusunda ortak bir karar aldık. Türkiye’ye silah ihracatlarını durdurduk. Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Erdoğan ile görüşmeye karar verdik. Muhtemelen Londra’da görüşeceğiz” diye konuştu.