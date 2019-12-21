10 milyon 400 bin üye sandığa gidecek

Osman Nuri CERİT

AK Parti teşkilat başkanlığı tarafından 10 milyon 400 bin üye sandığa gitmeleri için davet edildi.

2023 KADROSU

Belde kongrelerinin tamamlanmasıyla birlikte ise ilçe kongreleri, ardından da il kongreleri gerçekleşecek.

AK Parti’nin 7’inci Büyük Kongresi’nin ise 2020 yılının sonbaharında yapılması planlanıyor. Kongre süreçleriyle birlikte AK Parti’yi 2023 yılına taşıyacak kadrolar belirlenmiş olacak. Bu nedenle yönetimlerde halkta karşılığı olan, toplum tarafından sevilen, şaibesi olmayan isimlerin yer alması için büyük özen gösteriliyor.