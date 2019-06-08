Yutma güçlüğüne dikkat!

Doç. Dr. ERDEM AKBAL

Akalazya hastalığı, yemek borusundaki kasların anormal çalışmasına neden olan, sinir hücrelerinin tahribatı sonucu gelişen nedeni tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Hastalıkta, yemek borusunda normalde gıdaların mideye itilmesi için gerekli olan düzenli kas kasılmaları olmamakta, kaslarda kalınlaşma, yemek borusu ve yemek borusu-mide birleşim yerinde anormal basınç artışı, gevşeme bozukluğu olmaktadır. Hastalık yavaş ilerleyen bir hastalık olmakla birlikte hastalığın ilerleme hızı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Genç erişkin ve orta yaş grubunda daha sık olmakla birlikte her yaş grubunda görülebilen bir hastalıktır.

Yemek yedikten sonra oluşan yutma güçlüğü en önemli bulgusudur. Göğüste gıdaların takılma ve tıkanma hissi, göğüste rahatsızlık hissi, gıdaların ağızdan geri gelmesi, akciğere kaçması sonucu akciğer enfeksiyonları, ağız kokusu ve göğüs ağrısı olabilir. Şikayetler reflü hastalığına benzediği için bazen tanıda gecikmeler olabilmektedir. Akalazya hastalarının çoğunluğunu, uzun yıllar reflü nedeniyle tedavi alan hastalar oluşturmaktadır. Bu nedenle diğer bulguların yanında reflü tedavisine yanıt alınamayan hastalarda da akalazya hastalığını düşünmek gerekir.

ENDOSKOPİK YÖNTEMLE TEDAVİ

Dünyadaki en ileri endoskopik tedavi yöntemleri artık ülkemizde de başarıyla uygulanmaktadır. Merkezimizde ileri endoskopik sistemler kullanılarak akalazya hastalığında ameliyat gerektirmeden endoskopik olarak uygulamalar yapılmaktadır. Akalazya hastalığında Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) olarak bilinen endoskopik yöntem uygulanmaktadır. Günümüzde akalazya hastalığının tedavisinde kullanılan en etkin yöntemdir. İlk olarak Japonlar tarafından geliştirilen, dünyada sayılı merkezde uygulanan POEM yöntemi ile normal endoskopi yapılır gibi ağız içerisinden girilerek yemek borusundaki sorunlu olan kaslar kesiliyor. Yemek borusundaki, akalazya hastalığından etkilenen kaslara endoskopik olarak müdahale edilerek hastanın tekrardan yemek yemesi sağlanmaktadır. İşlem endoskopik olarak yapıldığı için vücutta herhangi bir kesi izi bulunmaz ve kısa sürede taburculuk sağlanır. Yaklaşık 1-1.5 saat kadar süren POEM işleminden 1 gün sonra hastalar yemek yemeye başlarlar ve 2. günde taburcu edilirler. Yeni tanı konulan daha önce herhangi bir tedavi uygulanmayan hastalarla birlikte daha önce akalazya hastalığı nedeniyle balon uygulanan, botox tedavisi verilen ya da cerrahi yapılan ancak şikayetleri gerilemeyen / yeniden oluşmaya başlayan hastalarda da POEM yöntemi güvenle uygulanmaktadır.