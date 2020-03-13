Yüksek ateş neden olur? Yüksek ateş kaç derecedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs yüksek ateş yapar mı?

Yüksek ateş, vücudun normal sıcaklık değerlerinin üzerinde seyretmesi halinden oluşuyor. Yüksek ateş kaç derecedir? Yetişkinlerde yüksek bir değer olmadığı takdirde önem arz etmiyor. Çocuklarda ise farklılık göstermektedir. Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya başlanmasının ardından son olarak Türkiye’de de görüldü. Virüsün en büyük belirtileri arasında yüksek ateş görülüyor.

YÜKSEK ATEŞ NEDİR?

Vücut sıcaklığının normalin üstünde kabul edilebilecek seviyelere yükselmesine ateş denir. Aslında yüksek vücut ısısı veya ateş, bağışıklık sistemimizin bir enfeksiyonla savaşmak için kullandığı yollardandır. Genellikle vücut ısısındaki artış, bireyin bir enfeksiyonu çözmesine yardımcı olur.

YETİŞKİNLERDE YÜKSEK ATEŞ DEĞERLERİ NEDİR?

- Rektal ya da kulaktan ölçüm: 38 C ve üzeri,

- Ağızdan ölçüm: 37,8 C ve üzeri,

- Koltuk altından ölçüm: 37,2 C ve üzeri.

ÇOCUKLARDA YÜKSEK ATEŞ DEĞERLERİ NEDİR?

- Rektal ya da kulaktan ölçüm: 38,1 C ve üzeri,

- Koltuk altından ölçüm: 37,4 C ve üzeri.

YÜKSEK ATEŞ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücutta oluşan bir enfeksiyon ya da bir hastalık sonucu, bağışıklık sistemi tepki gösterir ve beynin hipotalamus adlı bölgesi vücut ısısını yükselterek hastalığa neden olan organizmaları öldürmeye çalışır. Ancak, normalden çok fazla yükseldiği durumlarda tehlikeli hale gelebilir. Yüksek ateşin nedenleri şunlardır:

- Virüsler,

- Bakteriyel enfeksiyonlar,

- Güneş çarpması,

- Kulak enfeksiyonu,

- Soğuk algınlığı ve grip,

- Zatürre,

- İdrar yolları enfeksiyonu,

- Romatoid artrit gibi bazı iltihaplanmalar,

- Kanser,

- Antibiyotikler ya da bazı ilaçlar,

- Difteri, tetanos gibi bazı aşılar,

- Lupus,

- İnflamatuar bağırsak hastalığı,

- Kan pıhtısı,

- Uyuşturucu kullanımı,

- Çocuklarda diş çıkarma,

- Gıda zehirlenmesi.

YÜKSEK ATEŞ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Acil olarak tıbbi yardım gereken belirtiler şunlardır:

- Titreme, ürperme, kasılma,

- Kaslarda ve eklemlerde ağrı,

- Baş ağrısı,

- Aşırı terleme ya da aralıklarla soğuk soğuk terleme,

- Kalp hızında artış, çarpıntı,

- Yüzde kızarıklık,

- Baygınlık hissi,

- Baş dönmesi,

- Güçsüzlük,

- İştah kaybı,

- Çocuklarda ve bebeklerde sinirlilik huysuzluk hali,

- Çocuklarda kulak ağrısı, kusma, ishal,

- Çok yüksek ateş durumunda halüsinasyon, kafa karışıklığı.