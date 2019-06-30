Güneş Gazetesi yazarı Prof. Dr. Nurettin Lüleci migrenin alternatif tedavi yöntemlerini yazdı

İşte Lüleci'nin "Yaz sıcağında migren ataklarına çözüm" başlıklı yazısı

Başı ağrımayan insan var mıdır acaba? Herkesin başı herhangi bir nedenden dolayı ağrıyabilir. Hava değişimi ve stres en sık baş ağrısı nedenlerindendir. Günlük yaşam kalitemizi bozan, kendimize ve çevremizdekilere de huzursuzluk veren baş ağrılarının bir kısmını kolay anlaşılır bir şekilde anlatmak ve en sık görüleni esas alarak baş ağrıları konusunda bir genelleme yapmak istedik.

EN SIK GÖRÜLEN BAŞ AĞRILARI

Migren genellikle şu özellikleriyle diğer baş ağrılarından farklıdır:

Başımızın tek tarafında olur (yarım baş ağrısı)

Ağrı, zonklama tarzındadır

Gece uykudan uyandırmaz ama sabah baş ağrısıyla uyanabiliriz

Sakin ve dinlenilecek yerler tercih edilir

Gürültü, ışık, kokular rahatsız edebilir, bulantı yapabilir.

Küme baş ağrısı özellikleri

Tek taraflı ve genellikle göz çevresinde olur

Ağrı bıçak saplanır ya da elektrik çarpar tarzdadır

Genellikle gece yarısı uykudan uyandırır n Hasta yerinde duramaz.

Gözlerde yaşarma, kızarma ve burunda tıkanma hissi olur.

Alkol, yorgunluk, aşırı ilaç alımı ağrıyı tetikleyebilir.

Gerilim tipi baş ağrısı özellikleri

Baş ağrısı iki taraflı genellikle enseden başlar tüm başa yayılır.

Ağrı mengeneyle sıkıştırır gibidir

Sürekli her zaman olabilir

Oksipital (baş arkası) nevralji

Genellikle başın arkasında tek taraflı bir ağrıdır.

Batma, bıçak saplanır gibi

Arkadan öne doğru yayılım gösterir.

KAFEİNDEN UZAK DURUN

Sigara: Küme baş ağrısı olanlarda, pasif içicilerse bile tek taraflı baş ağrılarına neden olur. Bilindiği gibi nikotin beyne giden kan damarlarında daralmaya, beyne az oksijen gitmesine ve sonuçta baş ağrılarına neden olur.

Kafein: Birçok ağrı kesicide bulunmasına rağmen ironik bir şekilde baş ağrısına neden olmaktadır. Özellikle tiryakiler dikkatli olmalı, ani kesilen kahve alımı yoksunluk belirtileri göstermekte bunlardan en güçlüsü de baş ağrısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

STRESLİ ORTAM ARTIRIR

Baş ağrılarında tetikleyici faktör olarak en fazla stres karşımıza çıkmaktadır. Yaşanan stresi artıran durumlar baş ağrısına neden olabilmektedir. Stres, özellikle gerilim tipi baş ağrılarını ve migreni tetikleyebilir. Beyinde sinirsel yolakların duyarlılığını artırarak ağrı oluştururken migren de ise beyin dokusu içerisindeki damarsal genişlemeler bazı kimyasalların salınmasına yol açarak aktif inflamasyon oluşturur ve ağrıları tetikler. Baş ağrısı tedavisinde kontrol sağlayıcı ilaçlar kullanılmalıdır. Cerrahi tedavi ve botox uygulamaları tercih edilmemelidir. Girişimsel ağrı tedavi yöntemleri hemen başvurulacak yöntemler olmamalıdır.

RADYOFREKANS NASIL YAPILIR?

Hastanın migreni ne tarafta ise (sağ göz - sol göz çevresi-ense bölgesi ) o bölgedeki migreni tetiklediği bilinen sinirlerin üzerine ince bir iğneyle girilir. Gelişmiş radyofrekans cihazıyla duyusal ve motor uyarılar verilerek hedef sinir tam olarak belirlenir. Sonrasında ,”Lezyon” denilen işlem başlatılır, yaklaşık 8 dakikalık ağrısız bir uygulamayla migren ataklarına neden olan sinirler devre dışı bırakılır. Böylece migrenin dış kaynakları kurutulmaktadır. Burada artık bu sinirler ağrıyı iletemez hale getirilir. Uygulama yapılan hastaların yüzde 90'nı bu yöntemden yarar görmektedir. Ameliyattan kaynaklanan tehlikelerin olmaması, işlemin ağrısız olması, ameliyatla ulaşılmak istenen sonuçların, daha sağlıklı elde edilmesi sağlanır.

BOYUN DÜZLEŞMESİ YAPAR

Cep telefonunu aşırı kullanmak ense kaslarını gererek ağrıları tetikler. Bu da ileride boyun düzleşmesine neden olur.

UYGULAMA 10 DAKİKA SÜRER

Migren ağrılarını ortadan kaldırmak için alternatif tedaviler ve ilaç tedavilerinin yanında birçok yöntem denenmektedir. Migren cerrahisi önceleri çok popülerdi, botoxun benzer etkisi nedeniyle cerrahiden vazgeçilmişti. Botox enjeksiyonlarının da tatminkar çözüm olmadığı görüldü ve rafa kaldırıldı.

10 DAKİKA SÜRÜYOR

Şimdilerde “endoskopik migren tedavisi “ gündemde. Bu yöntemde hasta genel anestezi almakta cerrahi olarak alın üzerindeki saçlı deriden 2 delik açılmakta bu deliklerin birinden kamera ucu diğerinden işlem yapacak aletler sokularak hedef sinirlere kadar ilerletilmektedir. Şimdilerde narkoz ve neşter kullanılmadan uygulanan 10 dakika süren ve ağrısız “radyofrekansla migren tedavisi” popüler hale gelmektedir.

OZON TERAPİ YAPILIR

Ozon (aktif oksijen) tedavisi: Özellikle migrene, temel olarak toplardamar genişlemesi, enflamasyon ve oksijen azlığı yol açmaktadır. Bu üç mekanizmaya birden tesir edecek tek bir uygulama veya ilaç söz konusu değildir. Ozon, atardamarları genişletip aktif oksijeni beyin dokusuna ulaştırır.