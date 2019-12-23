Veganlara beslenme uyarısı: B12 eksikliği omuriliğe zarar
Uzmanlar vegan beslenenleri B12 vitaminin eksikliğine karşı “Sinir hasarı, geri dönüşü bulunmayan uyuşma ve omuriliğin bozulması tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler” sözleriyle uyardı.
Emeritus Profesör Tom Sanders, “Yeterli B12 seviyesine sahip olduğundan emin olmaları gerektiğinin de farkında değiller. Özellikle hamileyseniz, emziriyorsanız veya çocuk yetiştiriyorsanız çok dikkatli olup mikro besinlerinizin yeterli seviyelerde olduğundan emin olmalısınız” dedi.