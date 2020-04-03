Üzerlik bitkisi nedir, faydaları nelerdir? Türkmenistan'da yetişen üzerlik bitkisi nasıl kullanılır?

Bugüne kadar corona virüs vakasına rastlanmayan Türkmenistan üzerlik bitkisi ile gündeme geldi. Üzerlik bitkisi faydaları nelerdir? sorusunun yanıtı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başkan Berdimuhammedov’un şifalı bitkiler kitabında, üzerlik bitkisinin virüslere karşı etkili bir araç olduğunu ve salgınla ilgili zor şartlarda üzerlik otunun önemini anlattığı biliniyor. Üzerlik bitkisi ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÜZERLİK BİTKİSİ NEDİR?

Üzerlik bitkisi antik çağlarda yaygın olarak kullanılan, insanların hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına şifa bulmak için başvurdukları bir bitkidir. Günümüzde dahi sıklıkla kullanılan üzerlik otu, başta solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

Üzerlik bitkisi; tek tek beyaz çiçekli, çok dallı bir bitkidir. 35 cm kadar boyunda, çok yıllık, otsu bir step bitkisidir ve çiçekleri yeşilimsi beyaz renktedir. Meyvesi basık küre şeklinde bir kapsüldür. Tohumlarının içeriğinde ise harmalin, harmin, harmalol, peganin adlı glikozitler ve kırmızı boya maddesi bulunur.

ÜZERLİK BİTKİSİ FAYDALARI

Üzerlik bitkisi faydaları ise şu şekilde;

-Sinir sistemini uyarır.

-Balgam söktürür.

-Mide ve kulunç ağrılarında faydalıdır.

-Sulu egzamada şikayetleri giderir.

-Metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak, bağırsakların daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Bağırsaklarda bakteri ve kurt oluşumunu engeller.

-Bahar aylarında yaşanan grip ve nezle gibi hastalıkların tedavi edilmesini sağlar. Boğaz ağrısı ve boğaz enfeksiyonunu iyileştirdiği gibi öksürüğün de geçmesine yardımcı olur.

-Solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerin nefeslerini açar, nefes darlığı ve burun tıkanıklıklarına iyi gelir.

-Konsantrasyon güçlüğü ve dikkat dağınıklığı çekenlerin üzerlik çayı ve tütsüsünü kullanmaları tavsiye ediliyor.

ÜZERLİK BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Antik Mısır döneminde de kullanılan üzerlik otu, tütsü olarak yakıldığında ortamdaki kötü enerjinin gitmesini sağladığına inanılıyor. Bu gelenek hala devam ederek üzerlik bitkisinin günümüzde de tütsü olarak kullanıldığına rastlanmaktadır. Bunun dışında, boğaz ağrıları ve boğaz enfeksiyonları için

Bunun dışında, boğaz ağrıları ve boğaz enfeksiyonları için üzerlik otunun tohumları kurutulduktan sonra çayı yapılabilir. Kavrulup bal ile karıştırılarak tüketilebilir veya su ile karıştırılıp yenilebilir. Keten tohumu ve bal ile karıştırılıp elde edilen macun yutulduğunda nefes darlığını giderir.