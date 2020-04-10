Ürtiker nedir, neden olur? Ürtiker hastalığının belirtileri nelerdir?

Ürtiker hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar sık sık Ürtiker nedir, ne demek? sorusunun yanıtını araştırıyor. Vücudun çeşitli bölgelerinden kızarıklık ve kaşınma ile gelişen bu hastalık 15-20 dakika içinden kayboluyor. Ürtiker hastalığı neden olur? Akut ve kronik olarak ikiye ayrılan hastalık alerji ya da duygusal kaynaklı olabiliyor. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜRTİKER NEDİR, NEDEN OLUR?

Ürtiker, genelde alerjisi olan kişiler arasında yaygın olmakla birlikte, alerjisi olmayan kişilerde de görülebilmektedir. Alerjiye ek olarak; tiroid, mide-bağırsak hastalıkları, kolejen doku hastalıklarının ilk semptomları olabilir. Ürtikerin bir diğer önemli nedeni de strestir. Bir kişi vücudunda kızaran, kabaran, kaşıntı yapan ve sonra da kaybolan döküntüler görüyorsa hemen doktora başvurmalı ve nedenini öğrenmelidir. Hastadan alınan kan, idrar ve dışkı testleri ile ürtikere neden olabilen hastalıklar tespit edilip, hastaya ek tedavi verilebilir.

ÜRTİKER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ürtikerin, akut ve kronik olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Akut tabloda döküntüler 15-20 dakika içinde genellikle kaybolur. Hatta hasta, sabah hastaneye gittiğinde hiçbir iz kalmamış olabilir. Ancak bu döküntüler kimi zaman öyle kaşıntılı olur ki kişinin iş ve özel yaşamı sekteye uğrar ve sorunlar yaşanabilir. 6 haftayı geçmiş olan ürtiker kronik olabilir. Döküntüleri kısa sürede ortadan kaldırmak mümkün olabildiği gibi zaman zaman inatçı olabilir. Antihistaminik ilaçlarla hastanın hayatına devam etmesi sağlanabilir.