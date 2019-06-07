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07 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 08:00

Tatlı başlayan gebelik acı bitmesin

Tatlı başlayan gebelik acı bitmesin

Gebelik öncesi diyabet , gebelik başlamadan önce var olan tip 1 veya tip 2 diyabeti tanımlayan bir durumdur.

Yard. Doç. Dr Yusuf Olgaç / yusuf.olgac@florence.com.tr 

Gebelik öncesi diyabet , gebelik başlamadan önce var olan tip 1 veya tip 2 diyabeti tanımlayan bir durumdur. Sıklığı günlük hayatımızdaki özellikle beslenme alışkanlıklarındaki olumsuz değişiklikler,  stres ve anne olma yaşının artması gibi etkenlere bağlı artmakta olup tüm gebelikleri %1-2’sinde görülmektedir. Hiperglisemi bebek için adeta bir zehirdir ve özellikle gebeliğin ilk dönemlerinde yüksek kan şekeri fetusun tüm organlarında yapısal bozuklukları arttırır ki bu duruma diabetik embriyopati denilir.  Gebeliğin başlangıcındaki bu kontrolsüz yüksek glükoz oranları aynı zamanda gebeliğin geç dönemlerinde de önemli sorunlara neden olmaktadır. 

Bu hasta grubunda özellikle öneki gebeliklerde düşük , anne karnında kayıp ya da yapısal hasar gibi olumsuz anılar varsa gebelik sürecinde tedir-ginlik, suçluluk duygusu artabilir ve bu da kişiyi depresyona sürükleyebilir.  

GEBELİK ÖNCESİ BAŞLASIN 

Pregestasyonel diabeti olan hastalarda sık karşılaşılan gebelik sorunları şunlardır: 

Doğumsal organ bozuklukları  (kalp-dolaşım sistemi , merkezi sinir sistemi , kol-bacak eksiklikleri,ağız-yüz bozuklukları ve yarık damak-dudak)

Omurganın son kısmının gelişmemesi
Prematürite

Makrozomi ( bebek doğum kilosunun 4000gr üzerinde olması)

Gelişme geriliği

Yenidoğan döneminde hipergliemi, hipoglisemi, kalp kası zayıflığı ve solunum güçlüğü
Anne karnında ve yenidoğan döneminde ani bebek ölümü
Bebeğin ilerleyen yıllarda obezite, diabet ve metabolik hastalık riski

Düşük

Annede gebeliğe bağlı hipertansiyon
Amnios sıvısının fazla olması
Erken doğum
Artmış sezaryen doğum oranı
Böbrek fonksiyonlarında azalma
Görme kaybı.

HAYAT KURTARICI ÖNLEMLER 

Gebelik öncesi diyetisyen kontrolu ve düzenli egzersiz  de en önemli önleyici basamakların başında geliyor. Özellikle fazla kilolu hastaların gebe-lik öncesi kaybedeceği her kilo, tansiyon yüksekliği, iri bebek doğurma ve sezaryen oranında artış gibi potansiyel riskleri azaltacaktır. Bu hasta gru-bunda artan omurgada açıklık riski nedeni ile de günlük 600 mcgram folik asit desteği sağlanmalıdır. Gebelik planlayan tip1 ve tip 2 diabetli kadınla-rın gebelik öncesi dönemde ilaçlarının düzenlenmesi ve insulin kullanımına geçilmesi çok önemlidir. Ağız yoluyla kullanılan diabet ilaçları gebelikte teratojendir yani bebekte sakatlık riskini artırırlar. Uygun insulin tipinin seçimi hekim tarafından yapılmalıdır.  Gebelik öncesi insulin pompası kulla-nan hastalar pompa kullanımına devam edebilirler ancak daha önce kullanmamış olan hastalarda gebelik döneminde insulin pompası öneril-mez. Gebelik öncesi hedef tansiyon değerleri 130/80mmhg ’nin altında gebelikte ise 140/90mmhg değerinin altında olmalıdır.  

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