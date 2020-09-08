Sputnik V %100 güvenli, ikinci Rus aşısı yolda

Araştırmada, Sputnik V’nin klinik deneylerine yaşları 18 ila 60 arasında değişen 76 gönüllünün katıldığı ve deneklerin hepsinde virüsü önlemeye yetecek kadar antikor üretiminin sağlandığı açıklandı. Gönüllülerin hiçbirinde aşıya karşı ciddi bir yan etki bildirilmedi. Öte yandan RIA haber Ajansı, Rusya’da, Vector Enstitüsü tarafından üretilen ikinci aşının 30 Eylül’de erken aşama klinik deneylerini tamamlayacağını açıkladı.