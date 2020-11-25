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  • Son dakika haberi: Bakan Koca: Semptom göstermeyen pozitif vakalar tabloda verilecek
25 Kasım 2020 Çarşamba 19:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca: Semptom göstermeyen pozitif vakalar tabloda verilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor. Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı. Koronavirüsle mücadele hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Semptom göstermeyen pozitif vakalar tabloda verilecek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın konuşmalarının satır başları;

Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı

Hasta kavramını kullanmayı tercih ettik ve birçok eleştiriye maruz kaldık. Verdiğimiz verinin doğru anlaşılmasını sağlamaya çalıştık. 

Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı.

Test kapasitemizi arttırmaya devam ediyoruz.

Test kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Artık açık test politikasına geçtiğimiz söylenebilir.

Artık semptom göstermeyen testi, pozitif vakalarda tabloda gösterilecek.

Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız. 

Dönem birbirimiz ile uğraşma dönemi değil, birlikte hareket etme dönemidir.

İstanbul dahil bazı iller 3. zirvede.

Ülkemizin batı yakasında hızlı artışlar oldu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar. 

Sağlık çalışanlarının da bir gücünün olduğunu unutmayalım. Onlara destek verelim. Zorda kalmadıkça evde kalalım.

Kısıtlamalar etkili olmaz ise daha ağır kısıtlamalar gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Çok erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini bildiğimiz aşılarla hızla başlayalım istiyoruz. 

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