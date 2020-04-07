SBÜ'den Sağlık Bakanlığına koronavirüsle mücadele için 'yüksek doz C vitamini' desteği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un üç ay içerisinde dünyayı esir aldığını hatırlatarak Türkiye'nin salgınla mücadelede erken aldığı tedbirler sayesinde önemli bir başarı elde ettiğini söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle ilgili bütün gelişmeleri sürecin başından itibaren yakından takip ettiğini belirten Erdöl, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın oluşturduğu Koronavirüs Bilim Kurulu uygulamasının da çok önemli bir vizyon çizdiğini vurguladı.

Akşam Gazetesi yazarı Prof. Dr. Erdöl, dünyanın çok önemli bir problemle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye diğer ülkelere göre daha hazırlıklı yakalandı. Çin'den kaynaklandığı anlaşıldıktan sonra tedbirler alınmaya başlandı. Biz ise giderek artan dozda tedbirleri artırdık. Hastane kapasitelerimizin ve yoğun bakım kapasitelerimizin pek çok ülkeye göre yeterli olduğunu gördük."

Koronavirüsle mücadelede bütün yükün, sağlık personelinin omuzlarında olduğuna işaret eden Erdöl, şunları dedi:

"Onlara ne kadar teşekkür etsek, ne kadar ayakta alkışlasak azdır. Meslektaşlarımızı gönülden kutluyorum."

Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Bakanlığın, 58 eğitim ve araştırma hastanesinde 2 bine yakın eğitici personel, öğretim üyesi ve 10 binin üzerinde asistanıyla mücadeleyi birlikte sürdürdüğünü vurguladı.

"1000 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TAHSİS EDİLDİ"



SBÜ Rektörü Cevdet Erdöl, koronavirüsle mücadele konusunda üniversite olarak yürüttükleri çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Ankara'daki Gülhane Külliyesi'ndeki 1000 kişilik öğrenci yurduna ilişkin Erdöl, şu şekilde konuştu:

"Bu öğrenci yurdunu boşaltarak Ankara'da koronavirüs konusunda hizmet veren değerli sağlık personelinin ikameti ve istirahati için tahsis ettik. Çok modern bir yurt. Külliyenin içerisinde hastaneye yürüme mesafesinde olan bir yurt. Sağlık personelimiz çok önemli bir iş yapıyor. Bütün dünyadaki en riskli gruptur. Onlara teşekkür etmek, takdirle anmak ve yaptıkları hizmetin karşılığını vermek durumundayız."

"ECZACILIK FAKÜLTESİ DEZENFEKTAN ÜRETİYOR"



Prof. Dr. Erdöl, üniversitenin yaptığı çalışmalardan birinin de temizlik ve hijyen konularında olduğunu belirterek, şunları dedi:

"Eczacılık Fakültemiz, tıbbi hijyene uygun, bilimsel olarak kanıtlanmış dezenfektanları üretiyor. Bu konuda da oldukça başarılıyız. Bütün kamu kurumları ve Bakanlığın ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin İstanbul Pendik'teki teknoparkında önemli bir çalışmanın yürütüldüğü bilgisini de veren Erdöl, şöyle konuştu:

"Daha önce kanser hastalarında araştırma amaçlı üretilen yüksek doz C vitamini ampullerinin, kovidli hastalarda da tedavide etken olduğunu gördük. Sağlık Bakanlığımızla irtibata geçerek elimizde başka amaçlarla ürettiğimiz bu ürünleri Bakanlığımıza verdik. Yurt dışından aldığımız bilgilere göre, kullanılan vakalarda oldukça başarılı sonuçlar elde edildi. Bunu üretmeye devam ediyoruz. Bakanlığımıza da vermeye devam ediyoruz."

Koronavirüsle mücadelede bağışıklık sisteminin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdöl, şunları kaydetti:

"Sistem, bağışıklık sistemini destekleme üzerine kurgulanmış. Bir çalışmada, yüksek doz C vitamini ampüllerinin sağlık mevzuatı gereği kullanıldığı kanserli hastalarda etkin olduğu gösterilmiş. Buradan hareketle, 'insanın bağışıklık gücünü artırır kovide karşı koyabilir mi' düşüncesiyle Çin'de de uygulanmış. Elde edilen olumlu sonuçlar sonrasında başka ülkelerde de uygulanıyor. Biz de bu ilacımızı üreterek Sağlık Bakanlığı'mıza teslim ettik. Çok genç üniversite, genç bir teknopark olmamıza rağmen bunu yapmış ve Bakanlığımıza teslim etmiş durumdayız."