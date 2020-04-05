Sars hastalığı nedir? Sars ne zaman ortaya çıktı?

Sars ne zaman ortaya çıktı? Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınını sonrası vatandaşlar daha önce yaşanmış salgın hastalıklar hakkında bilgi almaya çalışıyor. Sars hastalığı nedir? Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri arasında Hong Kong'da başlayan SARS virüsü birçok insanın hayatının kaybetmesine neden olmuştu. Sars hastalığı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARS HASTALIĞI NEDİR?

Şiddetli akut solunum yolu sendromu kısa SARS, insanları etkileyen, şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsünün (SARS-CoV) neden olduğu solunum yolu sendromudur. İlk belirtiler grip benzeri hastalık şeklinde görülür ve şunları içerebilir: ateş, miyalji, letarji gibi belirtiler; öksürük, boğaz ağrısı ve diğer nonspesifik semptomlar. Tüm hastalar için ortak tek belirti ise 38 ° C (100.4 ° F) üstünde bir ateş gibi görünmektedir. Nefes darlığı daha sonra ortaya çıkabilir. Hastalık ilk aşamada soğuk algınlığı gibi belirtiler verir ama daha sonra gribi andırır.

SARS NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri arasında Hong Kong'da başlayan SARS salgını neredeyse pandemik hale gelmiş ve dünya çapında 8422 vaka ve 916 ölüm görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü ölüm oranını %10,9 olarak açıklamıştır Haftalar içinde SARS erkeni 2003 yılının başlarında Hong Kong'dan 37 ülkede yayılmıştır.

SARS VE KOVİD -19 BENZİYOR MU?

Yapılan çalışmalar, Covid-19’un özellikle SARS ile benzerliğini ortaya koysa da virüsün farklılık gösterdiği noktalar da mevcut. 3 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19’un ölüm oranını yüzde 3.4 olarak duyurdu. Kovid-19, bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 10'unu öldüren SARS'tan daha az ölümcül. MERS de ise ölüm oranı yüzde 34 olarak kaydedilmişti. Ancak Kovid-19, Aralık’tan bu yana, çok kısa bir sürede diğer virüslere nazaran çok hızlı yayıldı ve daha fazla kişiye bulaştı.