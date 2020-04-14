Sarı humma virüsü nedir, aşısı var mı? Güney Sudan'da ortaya çıkan sarı humma nasıl bulaşır?

Sarı humma virüsü nedir, aşısı var mı? Virüs ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgının enfekte sivrisineklerden ortaya çıktığını bildirdi. Güney Sudan'da ortaya çıkan sarı humma nasıl bulaşır? Yüksek ateş, sarılık ve kusma gibi belirtiler gösteren sarı humma hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARI HUMMA VİRÜSÜ NEDİR?

Sarıhumma Grip benzeri bir tablodan, ağır karaciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar geniş bir hastalık tablosuna yol açan akut viral bir hastalıktır. Sarı humma salgını ilk defa 1700'lerde İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere'de patlak vermiştir.

20. yüzyılın başlarında hastalığın insanlara bulaşma yöntemininin anlaşılması (öncelikli olarak sivrisinekler) ve bir aşının ve diğer önleyici önlemlerin geliştirilmesini sağlayan, gönüllülerin de katıldığı (ki bazıları bu yüzden öldü) araştırmalar yapılana kadar Batı Yarımkürenin diğer yerlerinde çıkan salgınlarda binlerce kişi öldü.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA

Anadolu Ajansı'ndan alınan bilgilere göre Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ), yapılan açıklamada, Uganda sınırındaki Kajo Keji bölgesinde 2 vakanın görüldüğü belirtilerek, buradaki halkın hastalığa karşı bağışıklığının bulunmadığı ifade edildi.

Salgınla baş edebilmek için bölgede aşı çalışmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğuna işaret edildi.

Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.