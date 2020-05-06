Sağlık ocağı çalışma saatleri 2020 kaç? Sağlık ocağı kaçta açılıyor, açık mı? İşte açılış saatleri...

Sağlık ocağı çalışma saatleri kaçtır? Sağlık ocağı kaçta açılıyor, açık mı? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık ocakları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. Mahalle, köy ya da kasabalarda bulunan sağlık ocaklarından aşı yapma, kan alma ya da hafif hastalıklar muayene ediliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen açılış ve kapanış saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇTIR?

sağlık ocakları, mahallelerde ve köylerde ağırlıklı olmak üzere vatandaşlara sağlık hizmeti veren kuruluşlardır. Türkiye’de 6300 adet bulunan sağlık ocaklarında uzman ve pratisyen hekimler çalışmaktadır. Günümüzde Aile Sağlık Merkezleri, Aile Hekimliği olarak hizmet vermeye başlamış ve herkesin bağlı olduğu bir sağlık ocağı oluşturulmuştur.

Her hekim Bakanlığın onayladığı saatlerde çalışır. Çalışma saatleri Aile Sağlık Merkezi'nin sınıfına göre değişir. Vatandaş kendi aile sağlığı merkezinden doktorunun çalışma saatlerini öğrenebilir. Sınıfsız ASM'ler bile sabah 8'de başlar öğle 12.00-13.00 arası ara verir, sonra yeniden başlar ve 17.00'de bitirir.

SAĞLIK OCAKLARININ SUNDUĞU HİZMETLER NELERDİR?

Muayene yapılabilir, bazı ilaçların reçetesi yazılabilir (hastanelerden raporu çıkarılmış ilaçlar da dahil)

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen (rutin olmayan) sağlık tarama ve aşılama hizmetlerini, Bakanlıkla iş birliği yaparak halka ulaştırır.

Aşı, bebek, çocuk, gebe, lohusa, okul izlemleri, kanser-obezite-kronik hastalık izlemleri ve taramaları yapılır.

Erişkin bağışıklama gerekli risk gruplarında yapılır.

Sağlık konusunda eğitimler verir ve halkı bilinçlendirir.

Aile planlamasında yardımcı olabilir.

Güvenli cinsel ilişki danışmanlığı verir. Ücretsiz doğum kontrol hapı ve prezervatif dağıtımı yapar.

Gebe takibi yapar ve beslenme danışmanlığı sunar.

Emzirme ve anne sütü hakkında danışmanlık sunar.

Lohusa takibi ve bakım hizmeti sunar.

Bebek gelişimi (boy, kilo, baş çevresi) ve aşı takibi yapar.

Çocuğun sağlık şartlarının takibini yapar.

Genel beslenme danışmanlığı sunar.

Aşağıdaki (kan ve idrar) laboratuvar tetkiklerinin istemi yapılabilir:

– Eliza – Hormon

– Biyokimya

– Hematoloji

– İdrar

Sağlık Ocaklarında aşağıdaki raporları verebilir:

– Evlilik raporu

– Askerlik raporu