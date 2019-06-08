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08 Haziran 2019 Cumartesi 09:35 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:46

Sağlık Bakanlığı yetkilileri minik Hira için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı yetkilileri minik Hira için harekete geçti

Kosova’da sıcak su kaynaklı olarak vücudunun yüzde 40’ı yanan minik Hira, aynı gün içerisinde Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındı.

Kosova’da sıcak su kaynaklı olarak vücudunun yüzde 40’ı yanan 3 yaşındaki Hira Ferati, iki ülke arasında var olan sağlık alanındaki anlaşma kapsamında Türkiye’ye kabul edildi. 

Kosova Sağlık Bakanlığı’ndan “acil koduyla” bildirim alan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, öncelikle hastaya ilişkin bilgileri edinerek hastayla ilgili İstanbul ve Ankara’da uygun hastane seçimi için çalışmalara başladı. 
Minik Hira Ankara’ya getirildi 

Kısa sürede çalışmaları tamamlayan ekiplerin, konuyu Kosova Sağlık Bakanlığına iletmesinin ardından Kosova makamlarınca organize edilen ambulans uçak, küçük Hira ile havalanarak Ankara’ya ulaştı. Minik Hira, Türkiye Sağlık Bakanlığı 112 ekiplerince Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Her iki eli sirküler yanık, göğüs ön duvarı ile kolları da yanık olan Hira’ya, burada pansumanları yapıldı. 
Tedavisi devam ediyor 

Hastaneden edinilen bilgilere göre, Hira’nın genel durumu iyi ve bilinci açık. Uzun süre takibi yapılacak olan Hira’nın destek tedavileri kaldırıldığı hastanede hala devam ediyor. 
(İHA) 

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