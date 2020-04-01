Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Sağlık Bakanlğı sürekli işçi alımı için kura çekimi gerçekleştirecek. Sürekli işçi alımı başvuruları 26-30 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Sağlık personel adayları ise kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura tarihi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 32 bin sağlık personeli alımı yapılacağını bildirmişti. Personel alımının 14 bini ise sürekli işçi alımı olarak belirlendi. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sürekli işçi alımı kura sonuçlarını merak etmeye başladı. Detaylar haberimizde…
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Sürekli işçi alımı kura tarihi için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel bir bilgi alınması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.
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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPILACAK OLAN KADROLAR NEDİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından; aşçı, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek gruplarından sürekli işçi alımı yapılacak.