Sağlık Bakanlığı online Koronavirüs testi nedir? Online Koronavirüs testi nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı online Koronavirüs testini faaliyete geçirdi. Online Koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet sitesini saatte 100 bin kişi inceledi. Yeni tip Koronavirüs’e karşı vatandaşlar uyarılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin Alo 184 hattındans sonra online Koronavirüs testide faaliyet geçti. Sağlık Bakanlığı online Koronavirüs testi nedir? Çeşitli sorularla Koronavirüs belirtileri taşıyıp taşımadığınıza bakılıyor. Koronavirüs testi hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI ONLİNE KORONAVİRÜS TESTİ NEDİR?

Sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmayı amaçlayan Sağlık bakanlığı yeni bir uygulamayı hizmete sundu. Buna göre hastanelere gitmeden önce online Koronavirüs belirtileri taşıyıp taşımadığına bakılabiliyor. Belirli soruları cevaplanması dahilinden hastaneye görünmeniz ya da görünmememiz gerektiğini söylüyor.

ONLİNE KORONAVİRÜS TETSİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ONLİNE KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?

Makine öğrenme algoritması ile çalışan sistem, kullanıcılara "son 14 gün içerisinde yurt dışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtileri" hakkında sorular soruyor.

Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa ön değerlendirme hizmeti sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.

Uygulamaya girmesiyle ilk bir saatte 100 bin kişi tarafından ziyaret edilen internet sitesinin kısa sürede İngilizce olarak da tüm dünyanın erişimine sunulacağı bildirildi.