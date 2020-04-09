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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Koronavirüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Koronavirüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Koronavirüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı

Son Dakika Haberleri.. Sağlık uygulama tebliği değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı.

Sağlık uygulama tebliği değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı.

Böylece özel hastaneler, koronavirüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.

Sağlık uygulama tebliği değişikliği ile pandemi tedavisi gören hastaların ilaçlarını hastaneden temin edebilmeleri de sağlandı.

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