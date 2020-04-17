Remdesivir nedir, ne işe yarar? Remdesivir içeren ilaçlar hangileridir?

Remdesivir nedir, ne işe yarar? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından gündem konusu oldu. Koronavirüs salgını etkilerini sürdürürken, salgına karşı yapılan çalışmalar da hızlandırıldı. Corona virüse karşı etkisi gözlemlenen ilaçlardan biri de Remdesivir ilacı oldu. Remdesivir birçok uzmana göre, uygulanan diğer tedavilere oranla oldukça başarılı etkiler gösteriyor. Remdesivir ilacı ile ilgili detaylar haberimizde…

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir. Laboratuvar testleri Remdesivir'in SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. İlaç, 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı. İlaç güvenli olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Ebola virüsü gibi filovirüslere karşı özellikle etkili değildi .

Gilead korona virüsü SARS-CoV-2'nin neden olduğu 2019-20 koronavirüs salgına yanıt olarak, etkilerini incelemek için Çin tıbbi yetkilileri ile işbirliği içinde “az sayıda hasta” için Remdesivir sağladı. Gilead ayrıca Remdesivir'in SARS-CoV-2'ye karşı laboratuvar testlerine de başladı. Gilead, Remdesivir'in hayvanlarda SARS ve MERS'e karşı aktif olduğunu da belirtti.

REMDESİVİR İÇEREN İLAÇLAR HANGİLERİ?

Providence Bölgesel Tıp Merkezi Bulaşıcı Hastalık Bölümü Başkanı Dr. George Diaz, “Tedaviden önce yüksek ateşi vardı ve giderek hastalanıyordu. Tedaviden sonra ise ateşi azaldı ve artık oksijene ihtiyacı kalmadı. Akciğerleri temizlendi ve genel olarak kendini daha iyi hissetti” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Dr. Diaz, ilacın koronavirüs için etkili bir tedavi olup olmadığını belirlemek için ilacın büyük klinik çalışmalarla incelenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Remdesivir içeren ilaçların ismi ise resmi olarak açıklanmış değil.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Gilead, e-posta ile yaptığı açıklamada, "Denemelerden sonuç çıkarabilmek için verilerin tamamı incelenmeli" dedi.

Chicago Üniversitesi de bir e-posta ile, "Kısmi veriler devam eden denemelerden alındı ve bu nedenle tamamlanmış değil. Bu veriler asla denemelerden kesin sonuçlara varmak için kullanılmamalı" ifadelerini kullandı.

Gilead, denemelerin üçüncü turunun sonuçlarını bu ay sonunda alacak. Testlerin önümüzdeki ay da süreceği vurgulandı.