Remdesivir makak maymunlarını iyileştirdi

Yapılan çalışmalarda ilacı kullanan korona enfeksiyonlu hastalar, hastalığı daha çabuk atlatıyor. Nature dergisinde yayımlanan araştırmadaysa 12 makak maymununa korona bulaştırıldığı ve bunlar arasından yarısına rahatsızlığın ilk evrelerinde remdesivir verildiği aktarıldı. İlac verilen makak maymunlarında solunum yolu rahatsızlığı oluşmadığı ve virüsün akciğerlere verdiği hasarın azaldığı gözlemlendi.