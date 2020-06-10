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  3. Remdesivir makak maymunlarını iyileştirdi
10 Haziran 2020 Çarşamba 22:45 | Son Güncelleme:

Remdesivir makak maymunlarını iyileştirdi

Remdesivir makak maymunlarını iyileştirdi

Antiviral ilaç olan remdesivir; ABD, Hindistan ve Güney Kore'de, koronanın ağır seyrettiği hastaların tedavisinde bir süredir kullanılıyor.

Yapılan çalışmalarda ilacı kullanan korona enfeksiyonlu hastalar, hastalığı daha çabuk atlatıyor. Nature dergisinde yayımlanan araştırmadaysa 12 makak maymununa korona bulaştırıldığı ve bunlar arasından yarısına rahatsızlığın ilk evrelerinde remdesivir verildiği aktarıldı. İlac verilen makak maymunlarında solunum yolu rahatsızlığı oluşmadığı ve virüsün akciğerlere verdiği hasarın azaldığı gözlemlendi.

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