Recete ve faturaların teslim suresi uzatıldı

Sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs do¨nemi ic¸in Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.

SGK Basın ve Halkla I·lis¸kiler Mu¨s¸avirligˆinden yapılan ac¸ıklamada, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs do¨nemi ic¸in SGK'ye teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

(AA)