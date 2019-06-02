02 Haziran 2019 Pazar 18:12 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 18:14
Recete ve faturaların teslim suresi uzatıldı
Sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs do¨nemi ic¸in SGK'ye teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resi 21 Haziran'a kadar uzatıldı.
Sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs do¨nemi ic¸in Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.
SGK Basın ve Halkla I·lis¸kiler Mu¨s¸avirligˆinden yapılan ac¸ıklamada, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs do¨nemi ic¸in SGK'ye teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı kaydedildi.
(AA)