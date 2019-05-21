Rahminden 1 kiloluk ur çıktı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde hastaneye başvuran 32 yaşındaki kadının rahminden 1 kilogram ur çıktı.

İlçedeki özel bir hastaneye gelen N.K'nin yapılan kontrolünde rahminde ur olduğu saptandı. Ameliyata alınan genç kadının rahminden çeşitli büyüklüklerde 8 parça halinde toplam 1 kilogram ağırlığında ur çıkarıldı.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Murat Yurtsever, konuyla ilgili açıklamasında, "Çok başarılı bir ameliyat oldu ve hastamızı bir gün hastanemizde misafir ettikten sonra taburcu ederek evine gönderdik. Hastamızı daha sonra takibe çağırdık. Sağlığına kavuşan hastamız artık çocuk sahibi olabilecek." ifadelerini kullandı.

(AA)