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  3. Prof. Dr. Tuncay Dilci uyardı: Dijital nesnelerle temas bağışıklık sistemini zayıflatır

Prof. Dr. Tuncay Dilci uyardı: Dijital nesnelerle temas bağışıklık sistemini zayıflatır

Prof. Dr. Tuncay Dilci uyardı: Dijital nesnelerle temas bağışıklık sistemini zayıflatır

Prof. Dr. Tuncay Dilci, koronavirüs nedeniyle evde geçirilen zamanda ‘aşırı dijitalleşmeye' karşı uyarılarda bulundu.

Dilci, “Dijital nesnelerle aşırı temas bağışıklık sistemimizi zayıflatmaktadır. Bağışıklık sistemi zayıflayan kişi koronavirüse karşı alınan tedbirlerden ve virüsle mücadelede vücudun biyolojik sisteminin güçlü olmamasından kaynaklı zafiyetler yaşayabilir” dedi. Dilci, televizyon, telefonlar ve tabletlerin de 23.00’dan itibaren kapatılmasında fayda olduğunu belirtti. 


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