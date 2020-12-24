24 Aralık 2020 Perşembe 07:01 | Son Güncelleme:
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Tedbirlerin önemi daha da çok arttı
- OSMAN NURİ CERİT
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, mutasyona uğrayan koronavirüsten önlemlere daha sıkı uygulayarak korunabileceğini belirterek şöyle konuştu.
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Dış ortamda uzun süre dayanıklı olmayan bu virüsler yaşamını devam ettirebilmek için bir vücuda ihtiyaç duyar. Yani bu mikroorganizmalar bir nevi zorunlu hücre içi parazitleri olarak da ifade edilebilir. Mutasyona uğrasa da maske ve mesafe ile birlikte virüsün bir insandan başka bir insana geçme oranı azaltılabilir. Toplu taşımada da kesinlikle yolcular yüz yüze yolculuk yapmamalıdır.” dedi.