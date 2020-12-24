Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Tedbirlerin önemi daha da çok arttı

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Dış ortamda uzun süre dayanıklı olmayan bu virüsler yaşamını devam ettirebilmek için bir vücuda ihtiyaç duyar. Yani bu mikroorganizmalar bir nevi zorunlu hücre içi parazitleri olarak da ifade edilebilir. Mutasyona uğrasa da maske ve mesafe ile birlikte virüsün bir insandan başka bir insana geçme oranı azaltılabilir. Toplu taşımada da kesinlikle yolcular yüz yüze yolculuk yapmamalıdır.” dedi.

