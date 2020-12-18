Prof. Dr. Arslan: Aşıyı kemoterapiden 2 hafta önce yaptırın

Kanserin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu anlatan Prof. Dr. Deniz Arslan, “Verilere baktığımızda Türkiye’de her yıl yaklaşık 210 bin yeni kanser hastası teşhis ediliyor” dedi. Rakamlar bu kadar yüksekken koronavirüs salgını ile mücadele edilen bu dönemde kanser hastalarının Kovid-19 aşısı olmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Deniz Arslan, Çin aşısının inaktif aşı grubunda olduğunu ve bu aşının kanser hastaları için tehlike oluşturmayacağını hatırlattı. Arslan, “Aşının aktif kemoterapiye başlamadan 2 hafta önce ya da tedavi tamamlandıktan 3 ay sonra aşılama yapılması hastayı daha çok koruyacaktır. O nedenle aşıların bu aralıkta yapılmasını öneriyoruz. Fakat canlı ve zayıflatılmış aşıların uygulanmasının kemoterapiye başlamadan yaklaşık 4 hafta önce yapılması gerekir. Çünkü aktif infeksiyona yol açabilir” dedi.