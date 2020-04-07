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  3. Polen alerjisiyle koronavirüsü karıştırmayın! İşte dikkat edilecek hususlar

Polen alerjisiyle koronavirüsü karıştırmayın! İşte dikkat edilecek hususlar

Polen alerjisiyle koronavirüsü karıştırmayın! İşte dikkat edilecek hususlar

Uzmanlar, polen alerjisine bağlı solunum sıkıntısı ve diğer rahatsızlıkları yaşayan hastaların, ‘koronavirüs şüphesiyle' hastanelere akın edebileceğini, bunun da zaten var olan hasta yükünü daha da artıracağını belirtti.

Belçika’nın Flaman kesimindeki Leuven Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, koronavirüsle, polen alerjisinin biririnden kolayca ayırt edilebileceğini söyledi. KBB uzmanı Prof. Dr. Peter Hellings’e göre, koronavirüs ve polen alerjisinin ortak belirtileri şunlar: Nefes alma zorluğu. Burun tıkanıklığı. Gözlerde kızarıklık. Boğazda tahriş. Öksürük ve hapşırma. İki hastalığı birbirinden ayıran en önemli üç etken: Koku kaybı. Ateş. Genel bir kırgınlık ve hastalık hissi. Kas ağrısı. Prof. Dr. Peter Hellings, alerji belirtilerine ek olarak; ateş, koku kaybı ve kas ağrısı şikayeti bulunanların, koronavirüs şüphesiyle doktoruna başvurabileceğini belirtti.


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