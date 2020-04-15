Plato ne demek? Fahrettin Koca'nın bahsettiği Plato dönem ne anlama geliyor?

Plato dönemi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs pandemisi hakkında konuştu. Bakan Koca, "Önümüzdeki dönemde pik ve plato dönemini bekliyoruz." açıklamasının ardından vatandaşlar Plato ne demek? Plato dönemi ne anlam geliyor? sorularına yanıt aramaya başladı. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

PLATO NE DEMEK?

Genellikle diyetisyenlerin kullandığı ve kilo vermenin durduğu dönem olarak bilinen plato dönemi terimine ilişkin bilgilere ve Bakan Koca'nın açıklamasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

FAHRETTİN KOCA'NIN BAHSETTİĞİ PLATO DÖNEMi NE ANLAMA GELİYOR?

Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

"Türkiye'de yoğun bakımdaki ve entübe edilen hasta sayısında duraklamaya, stabilleşmeye girildiğini çok net görüyoruz. Sosyal medyada 0,21 oranından bahsediliyor. Çünkü Türkiye, artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya doğru gittiği, vaka artış ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği, önümüzdeki dönemde bu pikle birlikte plato çizme dönemine geldiği için oran, ikili rakam olunca birbirine çok yakın. Üçlü, dörtlü rakam olduğunda farklılıklar görülmüş olur. Ölüm oranı düştüğünde bu tablonun farklılaştığını net görürüz. Erken dönemde 1,3'lerden 2,1'lere geldiğini görmüş oluyoruz. Çünkü artık burada bir duraklama, stabilleşme dönemine piki yakalama dönemine girdiğini görüyoruz."