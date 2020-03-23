'Plasenta bebeği virüsten koruyor'

Ege Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan, gebelerin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşmaması için hijyene önem vermeleri gerektiğini belirterek, “Annede bu virüs tespit edilse bile bebeğin beslenmesini sağlayan plasenta sayesinde bu virüs bebeğe bulaşmıyor” dedi. İnan, derneklerinin, topluma ve meslektaşlarına kadın üreme yolları ve yeni doğan bakımıyla ilgili eğitim vermek için 20 hekimin katılımıyla geçen ay kurulduğunu söyledi.

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İnan annede koronovirüs belirlense bile hastalığın bebeğe geçmediğinin, bilimsel çalışmalarla ispatlandığını dile getirdi.