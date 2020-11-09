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09 Kasım 2020 Pazartesi 23:16 | Son Güncelleme:

Pfizer ve Biontech'in aşısı yüzde 90 koruma sağladı

Pfizer ve Biontech'in aşısı yüzde 90 koruma sağladı

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının Kovid-19'a karşı "yüzde 90'dan fazla etkili olduğu" açıklandı

27 Ekim’de Türkiye’de de gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlanan, yöneticiliğini Prof. Dr. Uğur Şahin’in yaptığı Alman şirketi Biontech ile ABD’li Pfizer tarafından geliştirilen aşı adayının koronavirüse karşı korunmada yüzde 90 etkili olduğu açıklandı.

Necmettin Ünal, aşı için 27 Ekim’de gönüllü oldu. 

FDA’YA BAŞVURULACAK

6 farklı ülkeden 43 bin 538 kişide denenen BNT162b1 adlı aşının mücadelede kilometre taşı olduğu belirtildi. Pfizer, gelecek hafta ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) hızlandırılmış onay için başvuruda bulunulacağını bildirdi. Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çabaları için bir zaferdir” dedi. Aşı, Türkiye’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal ile Prof. Dr. Ayhan Attar’a uygulanmıştı. Türkiye’deki çalışmalarda aşının 550 gönüllüye yapılacağı açıklanmıştı.

AB, 300 MİLYON DOZ ALACAK

Avrupa Birliği (AB), Pfizer ve BioNTech’in Kovid’e karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz satın alacağını açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardından sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Aşının klinik denemelerinden gelen sonuçları “harika haber” olarak nitelendiren von der Leyen, “AB Komisyonu 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacak” ifadesini kullandı.

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