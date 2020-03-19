Parasetamol ve Ibuprofen nedir, ne için kullanılır? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı!

Parasetamol ve Ibuprofen’in hangi ilaçlarda bulunduğu vatandaşlar tarafından sık sık aranıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs (Covid-19 ) belirtileri gösteren hastaların bu etken maddeleri içeren ilaçları kullanmaması gerektiği uyarısında bulundu. Parasetamol ve Ibuprofen nedir? sorunun yanıtı haberimizde sizlerle.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜN'DEN IBOFREN AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada COVID-19 semptomları olan kişilerin Ibuprofen almaktan kaçınmasını önerdi.

WhatsApp, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında ibuprofenle ilgili dolaşan söylentiler tartışma yaratmıştı.

Fransa Sağlık Bakanı'nın Ibuprofen gibi antienflamatuar ilaçların virüsün etkilerini kötüleştirebileceği konusunda uyarı yapmasının ardından DSÖ'den önemli bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 semptomları olan kişilerin Ibuprofen almaktan kaçınmasını önerdi.

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, "Hekim onayı olmadan, kendi kendinizi tedavi etmek adına Ibuprofen kullanmayın bu çok önemli. Ibuprofen hekim onayıyla reçete yazılarak kullanılan bir ilaçtır.

IBUPROFEN NEDİR?

İbuprofen, bir non steroidal antienflamatuar ilaç etken maddesidir. Artrit, primer dismenore, grip semptomlarını azaltmak için ve ağrı kesici olarak kullanılır.

Günlük doz 3x1 drajedir. Maksimum günlük doz 1200 mg'dır. Kural olarak etkili olabilen en düşük doz kullanılmalıdır.

IBUPROFEN İÇEREN İLAÇLAR NE İÇİN KULLANILIR?

Ibuprofen, romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer non-romatoid (seronegatif) artropatilerin tedavisinde endikedir. STILL'S hastalığında (jüvenil romatoid artrit), eklem dışı romatizmalarda, kapsülit, bursit, tendinit, tenosinovit ve alt-sırt ağrısı gibi periartiküler şikayetlerde, fibrozit, kronik sırt ağrıları, akut disk prolapsüsü gibi bel ağrılarında ibuprofen tedavisi ile çok iyi sonuçlar alınmaktadır. İbuprofen güçlü analjezik ve antipiretik etkisi ile genel ve özellikle enflamasyon ile birlikte ağrı ve ateşlerde endikedir.

Ayrıca, sportif faaliyet sonucu meydana gelen yumuşak doku zedelenmelerinde, genel anestezide postherniorafi ağrılarında, epistom ağrılarında kullanılır. Migrenin bazı türlerinde ve bir nedene bağlı olmayan baş ağrılarında da etkilidir. Soğuk algınlığı ve nezle ile ilgili meydana gelen miyaljilerde kullanılır. Alkol alımına bağlı baş ağrılarında ibuprofen etkilidir ve bulantı oluşturmaz.

PARASETEMOL NEDİR?

Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır. Plazma proteinlerine bağlanması zayıftır.

PARASETEMOL İÇEREN İLAÇLAR NE İÇİN KULLANILIR?

Baş ağrısı, migren, âdet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir. Asetilsalisilik asite duyarlılığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.

Parasetamol içeren ilaçların yan etkileri arasında deride püriritik makulopapüler döküntüler, ürtiker, methemoglobinemi ve bazı gastrointestinal belirtiler gibi yan etkiler bulunuyor.