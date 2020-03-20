Pandemi nedir? Pandemi kelime anlamı ne?

Pandemi nedir, ne demek? sorusu binlerce kişi tarafından merak edip araştırılıyor. Corona virüsü salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmişti. Konuyla ilgili yeni bir genelge de Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Genelgeye göre, bugünden itibaren tüm Özel ve Vakıf hastaneleri Pandemi hastanesi ilan edildi. Pandemi kelimesinin anlamını merak ediyorsanız haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



PANDEMİ NEDİR, NE DEMEK?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

HANGİ HASTALIKLAR PANDEMİK HASTALIKTIR?

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

Yeni bir virüs olması

İnsanlara kolayca geçebilmesi

İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması

Bazı sağlık uzmanları, koronavirüsün tüm bu kriterleri karşılamaya başladığı görüşünde.

Tarihte Kara veba, Kolera, Grip, Tifo, Domuz gribi bu hastalıklar arasında yer almıştır.