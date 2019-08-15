Özel ölüm hakkı

Ölümcül hastalara yasal açıdan ötenazi hakkı tanıyan ilk ülke olan Hollanda'da şimdi de, kendi istekleriyle hayatına son vermek isteyen hastalar için özel klinik açılacak

1 Mart 2012'de hizmete girmesi beklenen "Hayata son verme" adlı klinik, doktorlar tarafından ötenazi istekleri yerine getirilmeyen hastalara hizmet verecek. Kliniği hizmete sokacak olan Gönüllü Hayatına Son Verme Derneği (NVVE), yılda yaklaşık bin başvuru beklediklerini bildirdi.

Klinikte görev yapacak aralarında doktor ve hemşirenin de bulunduğu 6 kişilik uzman ekip, yasaların öngördüğü çerçevede hayatına son vermek isteyenlere evlerinde yardımcı olacak. Bunun gerçekleşmemesi durumunda ise hasta kliniğe yatırılarak ötenazi işlemi gerçekleştirilecek.

DOKTOR İKNA EDİLİRSE

NVVE tarafından yapılan açıklamada, ilk etapta, yasaların öngördüğü çerçevede ötenazi hakkına sahip olmalarına rağmen bu istekleri yerine getirilmeyen iyileşme umudu olmayan hastaların doktorlarıyla görüşüleceği belirtildi. Doktorların ikna edilmemesi durumunda klinik devreye girecek.

Hollanda Doktorlar Federasyonu (KNMG) ise, sözkonusu özel kliniğe karşı çıkıyor.

KNMG'den yapılan açıklamada, "ötenazi işleminin doktor-hasta arasında uzun süreli kurulacak güvenli bir iletişimden sonra gerçekleşmesi gerektiği" belirtildi.

Açılacak kliniğin bir çözüm olmayacağı belirtilen açıklamada, hastanın rahatsızlıkları konusunda detaylı bilgi sahibi olunduktan sona ötenaziye karar verilmesinin yerinde olacağı kaydedildi.

Ölümcül hastalara ötenaziyi yasallaştıran ilk ülke olan Hollanda'da yılda yaklaşık 10 bin kişinin ötenazi için başvurduğu ve bunun 3 bin kadarının gerçekleştiği belirtiliyor.

AA