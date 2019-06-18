Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8733
  • 6,6033
  • 254.178
  • 92.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Sağlık
    3. >
  3. Organlar nakil için 24 saat korunabilecek

Organlar nakil için 24 saat korunabilecek

Organlar nakil için 24 saat korunabilecek

“Ölü Donörden Organ Çıkarımı” başlıklı uluslararası kurs programı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlendi.

Dünya genelinden 22 ülkeden 60’tan fazla cerrahın katıldığı kurs programında, koyundan alınan karaciğer ve böbrekler kullanılarak perfüzyon cihazı uygulaması gerçekleştirildi. Yüksek teknoloji kullanılarak geliştirilen, doku, organ ve hücrelerin beslenmesine olanak sağlayan “Perfüzyon Cihazı” ile yaklaşık 4-12 saatte nakledilmemesi durumunda işlevi yitiren kalp, karaciğer, böbrek, pankreas gibi organlar artık 24 saat korunarak bir başkası için umut olabilecek. 

Canlılığını koruyor 

AÜ Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Acar Tüzüner: “Organın hiç vücut dışına çıkarılmamış gibi fonksiyonu ve canlılığı korunabiliyor. Çok yağlı olan bir karaciğer, nakil için mümkün değilken, bu makinelerle organa yağları eritici maddeler verilebiliyor. Takılması mümkün olmayan organlar da kullanılabilir hale geliyor." 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt
Dedesi de uyarmış: Oyuncularla eğlenilir, evlenmez
Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt
<p>Yurdun en büyük dağı olan, rakımı dolayısıyla ‘Türkiye´nin çatısı’ şeklinde nitelendirilen, Ağrı-

Ağrı Dağı Milli Parkı Su Altı Güzellikleriyle Cezbediyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Van'da hayran bırakan dolunay

WhatsApp'tan yanlış fotoğraf göndermeyi bitirecek özellik