Organlar nakil için 24 saat korunabilecek

Dünya genelinden 22 ülkeden 60’tan fazla cerrahın katıldığı kurs programında, koyundan alınan karaciğer ve böbrekler kullanılarak perfüzyon cihazı uygulaması gerçekleştirildi. Yüksek teknoloji kullanılarak geliştirilen, doku, organ ve hücrelerin beslenmesine olanak sağlayan “Perfüzyon Cihazı” ile yaklaşık 4-12 saatte nakledilmemesi durumunda işlevi yitiren kalp, karaciğer, böbrek, pankreas gibi organlar artık 24 saat korunarak bir başkası için umut olabilecek.

Canlılığını koruyor

AÜ Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Acar Tüzüner: “Organın hiç vücut dışına çıkarılmamış gibi fonksiyonu ve canlılığı korunabiliyor. Çok yağlı olan bir karaciğer, nakil için mümkün değilken, bu makinelerle organa yağları eritici maddeler verilebiliyor. Takılması mümkün olmayan organlar da kullanılabilir hale geliyor."