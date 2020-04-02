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Obezite ve diyabet büyük tehlike

Obezite ve diyabet büyük tehlike

ABD'nin, koronavirüs salgınına karşı en savunmasız ülkeler arasında yer almasının nedenlerinden biri olarak ülkede çok yaygın olan obezite ve diyabet vakaları gösterildi.

Bu kronik sağlık koşullarının enfeksiyon ve ölüm riskini artırabileceğini belirten bilim insanları, obezitenin ABD’yi 1918’deki İspanyol gribi ile benzer bir pandemi riski altına sokabileceğini öne sürdü. Hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre, ABD’de yetişkin nüfusunun yüzde 42,4’ü, çocukların ise yüzde 18,5’i obez. Obezite, tip 2 diyabet, felç, kalp krizi ve hatta belirli kanser türleri dahil olmak üzere birçok kronik sağlık durumu için bir risk faktörü oluşturuyor. Bununla birlikte, uzmanlar obezitenin genç kuşak arasında da artacağını öngörüyor.


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