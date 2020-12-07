Molnupiravir ile bulaşma önlendi

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları sürdürülürken daha önce grip, SARS ve MERS tedavisinde kullanılan Molnupiravir adlı ilacın hastalığın bulaşmasını 24 saat içerisinde engellediği ortaya çıktı. Georgia Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, gelinciklere önce virüs enjekte edildi. Daha sonra ise Molnupiravir ilacı verildi. 24 saat sonra virüslü gelinciklerin yanına sağlıklı olanlar konuldu ancak herhangi bir bulaşma olmadığı görüldü. İlaçtaki denemeler devam ediyor.