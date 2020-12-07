07 Aralık 2020 Pazartesi 04:13 | Son Güncelleme:
Molnupiravir ile bulaşma önlendi
Aşıyla birlikte koronavirüse yönelik ilaç çalışmaları da sürüyor. SARS ve Mers tedavilerinde kullanılan ‘Molnupiravir' ilacının Faz-2 deneylerinden umut veren sonuçlar çıktı. Georgia Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalarda virüsün bulaşması engellendi. Dağ gelincikleri üzerinde denenen ‘Molnupiravir' adlı ilaç, semptomsuzların virüsü diğerlerine bulaştırmasını 24 saat içinde tamamen durdurdu.
Koronavirüse karşı aşı çalışmaları sürdürülürken daha önce grip, SARS ve MERS tedavisinde kullanılan Molnupiravir adlı ilacın hastalığın bulaşmasını 24 saat içerisinde engellediği ortaya çıktı. Georgia Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, gelinciklere önce virüs enjekte edildi. Daha sonra ise Molnupiravir ilacı verildi. 24 saat sonra virüslü gelinciklerin yanına sağlıklı olanlar konuldu ancak herhangi bir bulaşma olmadığı görüldü. İlaçtaki denemeler devam ediyor.