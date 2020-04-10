Merak edilen soruya yanıt geldi! Koronavirüs havadan bulaşır mı?

Dünya Sağlık Örgütü corona virüsünün kişilere hava yoluyla bulaşmadığını açıkladı.

Virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi. Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

DSÖ açıklamasında ayrıca kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre ‘fiziksel mesafe' koymaları konusunda uyarılarda bulundu.

(İHA)