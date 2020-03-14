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'Maskeyi hasta olan taksın'

'Maskeyi hasta olan taksın'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Firdevs Aktaş, koronavirüsün solunum yoluyla bulaştığını hatırlatarak şunları söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Firdevs Aktaş, “Hastayla aranızda en az bir metre mesafe bırakılmalı. Bu süreçte el temasından, tokalaşmadan ve öpüşmekten kaçınılmalı. Maskeyi hastalar takar, virüsü solunum salgılarıyla saçmamak için. Bana hastalık gelmesin diye maske takmak mantıklı değildir.”

VAKİT ÖNLEM ALMA VAKTİ 

Taksim Meydanı’nda toplu taşımayla gelen vatandaşların virüsten korunmak amacıyla maske taktığı görüldü. Adem Göksu, “Sonuç olarak tehlikeli ve ölümcül bir hastalıkla karşı karşıyayız” dedi.

DHA 


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