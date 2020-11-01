Lübnan Sağlık Bakanında Kovid-19 uyarısı: Koronavirüs nedeniyle ülkede felaket yaşayabiliriz

Hasan, Kovid-19 salgınındaki artışa işaret ederek, 2020 kış aylarında Avrupa'da yaşanan felakete benzer bir felaketle karşı karşıya olduklarını söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Hasan, grip sezonunun başlamasıyla Kovid-19'da ikinci dalganın birinci dalgadan daha zor geçeceğini vurguladı.

Hasan, Bakanlığa bağlı Bilim Kurulu'nun, bir ay önce, ülkede 2 haftalık genel karantina uygulanması yönünde tavsiyede bulunduğunu ancak bunun reddedildiğini kaydetti.

CAN KAYBI VE VAKA SAYILARI ARTTI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1389 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylelikle ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 643'e, vaka sayısı 82 bin 617'ye, iyileşen sayısı 42 bin 904'e çıktı.

Lübnan İçişleri Bakanlığı bugün, salgında günlük 1000'i aşkın vaka görülmesi nedeniyle 115 beldede karantinaya gidilmesi çağrısı yapmıştı.