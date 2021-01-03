Kritik doz uyarısı! 'Aşıları sakın karıştırmayın'

Koronavirüs salgınını önlemek için geliştirilen aşıların bazılarını henüz onay almamış olması, ayrıca üretim kapasitesi ve stoklarda yaşanan yetersizlik ülkeleri farklı çözüm arayışlarına itti. BioNTech’in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin’in üretim ve dağıtım sürecinde büyük boşluk oluşabileceğini söylemesinin ardından İngiltere’den farklı aşıları karma kullanmaya dönük bir açıklama geldi. Tüm aşı üreticileri aşıların 2-3 hafta arayla iki doz halinde uygulanması halinde başarılı olacağını belirtmişti. Halihazırda iki aşıya onay veren İngiltere, ilk dozu Pfizer-BioNTech aşısından alan bir kişinin, ikinci dozu Oxford-AstraZeneca aşısıyla tamamlamasına izin verecek.

GÜVENLİĞİ BİLİNMİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) aşıların karıştırılmaması gerektiğini açıkladı. CDC’den yapılan açıklamada, “mRNA bazlı Covid-19 aşıları birbirleriyle ya da diğer aşılarla kullanımda karıştırılmamalıdır. Bu tip karma kullanımın güvenliği ya da etkinliği henüz değerlendirilmedi” ifadeleri kullanıldı.