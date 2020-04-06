Koronavirüsün havadan bulaştığına dair kanıtlar artıyor

Prof. Lidia Morawska, “Virüsün havadan yayıldığından kesinlikle şüphe yok” dedi. Prof. Benjamin Cowling ise SARS-CoV-2’nin damlacıklarla geçtiği halde virüs parçacıklarının zamanla kapalı mekanlarda birikmelerinin ya da daha büyük mesafelere taşınmalarının kuvvetli bir ihtimal olduğunu belirtti. İnsanların hapşırırken genelde arkalarını döndüklerini ifade eden uzmanlar, bu nedenle virüsün havadan iletilmesi durumunda insanların arasındaki normal bir konuşmanın, hastalığın semptomlarını taşıyan bir kişiyle karşılaşmadan daha tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.