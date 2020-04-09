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  3. Koronavirüse karşı 68 ayrı proje var

Koronavirüse karşı 68 ayrı proje var

Koronavirüse karşı 68 ayrı proje var

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı 68 ayrı aşı projesi yürütülüyor. Ancak uzmanlara göre bu yıl içinde aşının bulunup uygulanması güç.

Alman Farmakolojik Araştırmacılar Birliği uzmanları bu yıl aşının bulunması durumunda Almanya’da bile kitlesel aşılamaların mümkün olamayacağı görüşünde.

İLAÇLARDA DENEME

Bu yüzden ya izolasyona devam edilecek ya da mevcut ilaçların etken maddeleriyle uygun bir tedavi yöntemi geliştirilecek. Şuan Kovid-19’a karşı üç ana ilaç grubunda denemeler yapılıyor. Bunlar akciğerin korunmasına yönelik ilaçlar, antviral, immünomodülatörler.


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